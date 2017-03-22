Передача заключенных из ОРДЛО в Украину частично происходит, "ДНР" передала уже 130 человек – АП
С так называемой «ЛНР», по информации руководителя Департамента по вопросам помилования Администрации президента Александра Букалова, никого не передают.
Руководитель Департамента по вопросам помилования Администрации президента Александр Букалов отмечает, что процесс передачи заключенных с оккупированного Донбасса частично происходит, всего так называемая «ДНР» передала для отбывания наказания в местах лишения свободы в Украине около 130 осужденных.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Букалов сообщил на брифинге в Киеве.
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«Около 130 человек (осужденных) было передано Украине из «ДНР», и здесь усилия прилагала уполномоченная Верховной Рады по правам человека. Из так называемой «ЛНР», насколько я знаю, никого не передают», - заявил он.
«Я знаю, что у этих осужденных требуют взятки за то, чтобы попасть в список для перевода в Украину. Это происходит, но процесс не массовый, и частично, раз за разом, порциями осужденные переводятся и отбывают наказание в местах лишения свободы в Украине», - добавил Букалов.