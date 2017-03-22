Передача заключенных из ОРДЛО в Украину частично происходит, "ДНР" передала уже 130 человек – АП

Руководитель Департамента по вопросам помилования Администрации президента Александр Букалов отмечает, что процесс передачи заключенных с оккупированного Донбасса частично происходит, всего так называемая «ДНР» передала для отбывания наказания в местах лишения свободы в Украине около 130 осужденных.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Букалов сообщил на брифинге в Киеве.

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«Около 130 человек (осужденных) было передано Украине из «ДНР», и здесь усилия прилагала уполномоченная Верховной Рады по правам человека. Из так называемой «ЛНР», насколько я знаю, никого не передают», - заявил он.

«Я знаю, что у этих осужденных требуют взятки за то, чтобы попасть в список для перевода в Украину. Это происходит, но процесс не массовый, и частично, раз за разом, порциями осужденные переводятся и отбывают наказание в местах лишения свободы в Украине», - добавил Букалов.