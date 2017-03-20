Решение по участнице "Евровидения" от РФ еще не принято, его следует ожидать сегодня-завтра – СБУ

Украинская сторона еще не приняла окончательного решения о разрешении на въезд участницы "Евровидения" от России Юлии Самойловой.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.

"Решение еще не принято. Скорее всего, его следует ожидать в ближайшее время: сегодня-завтра", - отметили в СБУ.

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Ранее российские СМИ сообщили, что СБУ уже дала разрешение Самойловой на въезд в Украину для участия в "Евровидении-2017".

Вместе с тем Самойлова нарушила украинское законодательство, поскольку в 2015 году выступала в оккупированном Крыму, куда въехала с нарушением установленного Украиной порядка.