Решение по участнице "Евровидения" от РФ еще не принято, его следует ожидать сегодня-завтра – СБУ
В СБУ опровергли сведения российских СМИ, заявив, что решение о разрешении на въезд участнице "Евровидения" от России Юлии Самойловой пока не принято.
Украинская сторона еще не приняла окончательного решения о разрешении на въезд участницы "Евровидения" от России Юлии Самойловой.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.
"Решение еще не принято. Скорее всего, его следует ожидать в ближайшее время: сегодня-завтра", - отметили в СБУ.
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Ранее российские СМИ сообщили, что СБУ уже дала разрешение Самойловой на въезд в Украину для участия в "Евровидении-2017".
Вместе с тем Самойлова нарушила украинское законодательство, поскольку в 2015 году выступала в оккупированном Крыму, куда въехала с нарушением установленного Украиной порядка.