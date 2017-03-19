Нацагентство по предотвращению коррупции будет охранять Нацгвардия

Кабинет министров Украины внес здание Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции в перечень органов государственной власти, подлежащих бесплатной охране Национальной гвардией. Об этом говорится в сообщении к постановлению №155 от 16 марта, размещенном на Правительственном портале.

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Правительство включило в перечень органов государственной власти, которые подлежат охране Нацгвардией для обеспечения пропускного и внутреннего режима помещения НАЗК по адресу Киев, бульвар Дружбы Народов, 28.

Это аргументируется тем, что в этих помещениях создана система технической защиты информации, планируется создание комплексной системы защиты информации в режимно-секретном подразделении и установка правительственной связи в кабинетах руководства, что требует надлежащей охраны.