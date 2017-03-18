В Киеве облит красной краской памятник князю Владимиру
22:00, 18 марта 2017Общество
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Красной краской в Киеве не только облили памятник Елене Телиге в Бабьем Яру, вот так сейчас выглядит памятник Владимиру Великому.
В Киеве облит красной краской памятник князю Владимиру / Фото Nadiia Vusyk
Красной краской облит памятник князю Владимиру Великому в столице. Об этом сотрудник Украинского института национальной памяти Елена Халимон сообщила на своей странице в Facebook, разместив соответствующие фото.
"Красной краской в Киеве не только облили памятник Елене Телиге в Бабьем Яру, вот так сейчас выглядит памятник Владимиру Великому", - написала она.
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Как сообщал УНИАН, вечером 17 марта неизвестные залили красной краской памятник поэтессе, члену ОУН Елене Телиге, установленный в Бабьем Яру. Сегодня неравнодушные киевляне отмыли памятник.
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