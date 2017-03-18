В Тернополе активисты заложили кирпичом отделение "Сбербанка"

В Тернополе активисты общественных организаций провели акцию протеста против деятельности российских банков и заложили кирпичом отделение "Сбербанка".

Как передает корреспондент УНИАН, акция состоялась возле помещения "Сбербанка" в центре города на ул. Русской.

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В акции приняли участие представители ВО "Свобода", "Национальный корпус", "Правый сектор", ГО "Автомайдан". Они обклеили окна финансового учреждения листовками с надписями: "Это банк страны-агрессора, и он будет закрыт. Срочно забирайте свои деньги".

Участники акции назвали свое мероприятие просветительским, дескать, они решили проинформировать людей о возможном прекращении работы банка.

Также они принесли с собой кирпичи и заложили ими вход в банк.

Как сообщал УНИАН, вечером 14 марта в Тернополе участник АТО Николай Сивирн принес под двери "Сбербанка" похоронный венок в знак протеста против деятельности финучреждения. На следующий день общественные активисты провели около банка символические поминки и тоже принесли венок и зажгли свечи.

13 марта активисты замуровали центральный вход в отделение "Сбербанка" в центре Киева.