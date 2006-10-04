Янукович рассчитывает на 130 долларов

Кабинет Министров Украины рассчитывает, что цена за импортируемый газ в 2007 году будет составлять 130 долларов за тысячу кубометров. Об этом заявил премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ, открывая сегодняшнее заседание правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, при этом он отметил, что окончательная цена импортного газа будет известна в октябре.

«Мы рассчитываем, что цена будет на уровне 130 долларов. Исходя из этих расчетов, мы должны считать наши макроэкономические показатели», - сказал премьер.

Как сообщал УНИАН, в 2006 году Украина импортирует газ по 95 долларов за тысячу кубометров.

Кабинет Министров Украины при подготовке проекта бюджета на 2007 год исходил из цены на газ в 135 долл./1 тыс. куб. м.

27 сентября т. г. в ходе переговоров в Москве министра топлива и энергетики Украины Юрия БОЙКО с председателем правления ОАО "Газпром" (РФ) Алексеем МИЛЛЕРОМ была определена ресурсная база поставок газа в Украину в 2007-2009 гг. в объеме 55 млрд. куб. м ежегодно.

Также стороны обсудили подходы к формированию цены на газ среднеазиатского происхождения на период 2007-2009 гг., которая базируются на рыночных принципах и с учетом стратегического сотрудничества в газовой сфере.

Окончательное оформление контрактов в части цены на газ в 2007-2009 гг. планируется завершить до конца года.