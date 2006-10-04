Мэра-социалиста жестоко избили бейсбольной битой
10:27, 04 октября 2006Общество
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Бова находится в реанимации
В Сумской области совершено нападение на мэра города Тростянец, социалиста Юрия БОВУ.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Социалистической партии Украины.
По словам заместителя председателя Тростянецкого районного совета, члена СПУ Валентина БУГАЯ, вчера, 3 октября, в 20.30 Ю.БОВУ жестоко избила группа неизвестных.
На месте преступления работники милиции нашли бейсбольную биту. Нападение осуществлено у дома, где живет Ю.БОВА.
Главный врач центральной районной больницы сообщил, что потерпевшему нанесена травма средней тяжести. Сейчас Ю.БОВА находится в реанимации.
Мотивы нападения и причастных к нему преступников выясняют местные правоохранители.
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