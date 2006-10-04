Мэра-социалиста жестоко избили бейсбольной битой

В Сумской области совершено нападение на мэра города Тростянец, социалиста Юрия БОВУ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Социалистической партии Украины.

По словам заместителя председателя Тростянецкого районного совета, члена СПУ Валентина БУГАЯ, вчера, 3 октября, в 20.30 Ю.БОВУ жестоко избила группа неизвестных.

На месте преступления работники милиции нашли бейсбольную биту. Нападение осуществлено у дома, где живет Ю.БОВА.

Главный врач центральной районной больницы сообщил, что потерпевшему нанесена травма средней тяжести. Сейчас Ю.БОВА находится в реанимации.

Мотивы нападения и причастных к нему преступников выясняют местные правоохранители.