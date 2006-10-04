Луценко собирается просить прокуратуру арестовать депутата Мельника

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО собирается просить прокуратуру арестовать депутата Верховной Рады Крыма, представителя блока "За Януковича!" Александра МЕЛЬНИКА.

Как сообщает “5 канал”, об этом Ю.Луценко заявил 3 октября, находясь с рабочей поездкой в Николаеве.

По убеждению Ю.Луценко, “мы сможем обоснованно доказать прокуратуре необходимость ареста господина МЕЛЬНИКА. По крайней мере, мы будем все для этого делать”. При этом министр спрогнозировал, что А.Мельник может быть арестован на протяжении ближайших 10-15 суток.

Как сообщал УНИАН, Генеральная прокуратура Украины не нашла в материалах уголовного дела, в котором фигурирует О.Мельник, достаточно доказательств, которые бы свидетельствовали о его вине, и поэтому считает нецелесообразным последующее его содержание под стражей.

Депутата подозревают в организации убийства двух крымских бизнесменов, его также называют одним из лидеров организованной преступной группировки "Сейлем".