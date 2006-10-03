Кто отключил горячую воду в Полтаве?

Секретарь городского совета, и.о. мэра Полтавы Андрей МАТКОВСКИЙ, считает, что город отключили от горячего водоснабжения не только в силу экономических, но и политических факторов, и при том последнее преобладает.

Как сообщил журналистам специалист пресс-службы горисполкома, об этом А.МАТКОВСКИЙ заявил сегодня, на аппаратном совещании в горисполкоме. По их данным, ситуация с оплатой за газ в Полтаве значительно лучше, чем в некоторых других городах, в которых газ не отключили. Тем более, что уже в ближайшее время есть возможность погасить почти половину задолженности. В пресс-службе также сообщили, что А.МАТКОВСКИЙ собирается решать проблему горячего водоснабжения города на столичном уровне. «Не исключено, что за поддержкой горисполком обратится и к народным депутатам Украины, которые имеют полтавские корни», - сказали в пресс-службе.

Напомним, что 28 сентября по требованию компании «Газ Украины» началось отключение от газоснабжения коммунального предприятия “Полтаватеплоэнерго», вследствие чего было прекращено горячее водоснабжение практически всего города. По данным пресс-службы горсовета, основанием отключения стали задолженность

“Полтаватеплоэнерго” за потребленный газ и отсутствие подтвержденных лимитов на голубое топливо. Во время прошедшего в горисполкоме совещания, была достигнута договоренность не отключать от газоснабжения 12 котельных, которые обслуживают медучреждения города.

С горячей водой остались и некоторые жилые дома, расположенные рядом с больницами. “Полтаватеплоэнерго” было поручено составить реальные графики погашения долгов перед Национальной акционерной компанией “Нафтогаз Украины” и получить лимиты для восстановления газоснабжения. Как сообщили в «Полтаваоблэнерго», первое предупреждение о прекращении подачи газа с 2 октября поступило - 26 сентября. Второе - с новым сроком “с 27 сентября” - практически одновременно с употреблением соответствующих мероприятий по закрытию входных задвижек и их опломбированием. На данное время задолженность предприятия за газ представляет свыше 8,5 миллиона гривен.