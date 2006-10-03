Председатель Харьковского облсовета просит Ющенко об ”адекватных действиях”

Председатель Харьковского облсовета Василий САЛЫГИН направил Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО телеграмму, в которой просит главу государства осуществить “адекватные действия” в отношении председателя Харьковской облгосадминистрации Арсена АВАКОВА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщает официальный интернет-сайт Харьковского облсовета.

“Депутаты Харьковского областного совета и я лично, - говорится в телеграмме, - обеспокоены социально-экономической ситуацией, сложившейся в Харьковской области. Еще четыре месяца тому назад сессия областного совета более чем двумя третями депутатского корпуса признала работу председателя областной государственной администрации неудовлетворительной и выразила ему недоверие. И хотя Конституция Украины четко регламентирует механизм действий Президента в этом случае, вопрос и до сих пор остается нерешенным”.

”К сожалению, - сообщает В.САЛЫГИН, - похожая ситуация сложилась и в большинстве районов Харьковской области: в ряде районов сессии районных советов уже проведено, в других районах – отчеты председателей райгосадминистраций внесены в повестку дня сессий. Депутаты, недовольны работой местных государственных администраций, не получая ответа и адекватной реакции со стороны Секретариата Президента, требуют решительных действий от Гаранта Конституции”.

“Такое надругательство над Законами и Конституцией Украины привело к тому, - утверждает председатель Харьковского облсовета, - что депутаты одной из политических сил, которые представлены в областном совете, потеряв работу с 2005 года по политическим мотивам и доведенные до отчаяния, перешли к крайним мерам - начали бессрочную голодовку”.

В.САЛЫГИН сообщает Президенту, что “жители Харьковской области ожидают от Вас как от председателя государства, Гаранта Конституции адекватных действий, немедленного реагирования на ситуацию и оперативного решения этого вопроса в соответствии с требованиями Конституции Украины и действующего законодательства”.

Как сообщал УНИАН, 2 октября 10 депутатов Харьковского облсовета из фракции «Слободской выбор» объявили голодовку с требованием отставки председателя Харьковской облгосадминистрации А.АВАКОВА.

Вместо этого сегодня представители партий “Реформы и Порядок”, “Народный союз “Наша Украина”, УНП “Собор”, Христианско-демократический союз, а также Партии промышленников и предпринимателей Украины провели в Харькове акцию в поддержку А.АВАКОВА. Активисты держали в руках флаги партий и транспаранты с лозунгами: “АВАКОВ, ми з тобою!”, “Ні - політичним емоціям! Так - здоровому глузду!”, “Законність переможе!”.

Как сообщал УНИАН, 28 сентября на своем расширенном заседании правительство приняло за основу проект постановления «О работе центральных и местных органов исполнительной власти об экономическом и социальном развитии регионов в январе-августе 2006 года, выполнении Плана безотлагательных мер по преодолению кризисных явлений в экономике и социальной сфере и завершении подготовки народного хозяйства к работе в осенне-зимний период». В четвертом пункте постановления предлагается поднять перед Президентом вопрос о целесообразности пребывания на занимаемых должностях пяти председателей ОГА, в том числе председателя Харьковской ОГА А.АВАКОВА.