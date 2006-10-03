После пьянки 30-летний мужчина убил мать

Во вторник утром в селе Лашковка Кицманского района в жилом доме, в котором проживали сын и мать, соседи обнаружили труп 54-летней женщины.

Как сообщил УНИАН руководитель Центра общественных связей УМВД Украины в Черновицкой области Вячеслав ХАБАЙЛО, работники следственно-оперативной группы РОВД, выехавшие на место происшествия были шокированы увиденным: комнаты покрыты сплошными пятнами крови, посредине одной из которых лежал труп женщины.

Впоследствии выяснилось, что убийцей женщины оказался ее 30-летний сын, который, на момент прибытия провоохранителей находился рядом с телом матери, вероятно, в шоковом состоянии.

Предварительно было установлено, что после совместного распития спиртных напитков, между ним и матерью возник конфликт, после чего женщине было нанесено несколько смертельных ударов в шею и лицо.

По данному факту Кицманской районной прокуратурой возбуждено уголовное дело по статье 115 ч.1 – " преднамеренное убийство".