Газпром получил право обслуживать до 25% промышленного рынка Украины
16:54, 20 января 2009Общество
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"Это важная часть договоренностей"
ОАО «Газпром» получил право обслуживать до 25% рынка промышленных потребителей Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сказал заместитель председателя правления ОАО «Газпром» Александр МЕДВЕДЕВ.
«Газпром» через компанию «Газпромсбыт Украина» будет иметь право обслуживать до 25% рынка промышленных потребителей Украины», - сказал он.
«Это важная часть наших договоренностей, которые отображают партнерские отношения НАК «Нафтогаз Украина» и ОАО «Газпром», - сказал он.
Говоря об объеме этого газа, А.МЕДВЕДЕВ отметил, что это будет зависеть от внутреннего спроса.
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