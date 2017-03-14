Минута молчания, цветы и торжественное построение: в Киеве отметили День украинского добровольца (фото, видео)

Торжественное построение, возложение цветов к мемориалу Небесной Сотни, гимн и минута молчания в память о погибших.

Читайте такжеВ Украине сегодня впервые отмечают День добровольца

На главную площадь столицы, чтобы почтить память погибших пришли и бойцы батальона НГУ имени Сергея Кульчицкого.

Добровольцы отмечают, что пока никто не знает, как правильно праздновать этот день.