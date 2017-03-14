Минута молчания, цветы и торжественное построение: в Киеве отметили День украинского добровольца (фото, видео)

18:48, 14 марта 2017
Общество
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Погибших добровольцев почтили также минутой молчания.

Погибших добровльців почтили минутой молчания / фото УНИАН

Торжественное построение, возложение цветов к мемориалу Небесной Сотни, гимн и минута молчания в память о погибших.

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На главную площадь столицы, чтобы почтить память погибших пришли и бойцы батальона НГУ имени Сергея Кульчицкого.

Добровольцы отмечают, что пока никто не знает, как правильно праздновать этот день.

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Теги: #Киев#День добровольца