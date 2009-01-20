Взрыв в Днепропетровске: экс-руководство Днепрогаза амнистировано

Сегодня Октябрьский районный суд Днепропетровска на своем заседании удовлетворил ходатайство трех подсудимых – бывших гендиректора ОАО «Днепрогаз» Игоря ИВАНКОВА, его первого заместителя Максима СОРОКИНА и главного инженера ОАО Сергея БАЧУРИНА, обвиняемых во взрыве газа в жилом доме в Днепропетровске 13 октября 2007 года – об амнистии по закону Украины «Об амнистии», подписанным Президентом Украины 12 декабря 2008 года.

Как передает корреспондент УНИАН, суд также принял решение разблокировать счета ОАО «Днепрогаз» и ценные бумаги предприятия, на которые был наложен арест в ходе возбужденного прокуратурой Днепропетровской области уголовного дела в отношении бывших руководителей «Днепрогазу» по частью 2 статьи 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность).

Суд также принял решение о закрытии уголовного дела по данной статье. Суд решил, что эта статья подпадает под закон об амнистии.

Во время сегодняшнего судебного заседания присутствовали около 180 пострадавших от взрыва бытового газа в жилой десятиэтажке в Днепропетровске. Абсолютное большинство из них высказывались против применения судом закона об амнистии в отношении трех бывших руководителей ОАО «Днепрогаз».

В то же время адвокаты пострадавших не смогли на судебном заседании юридически возразить против применения этого закона.

В результате взрыва газа в жилом доме Днепропетровска были разрушены два подъезда и погибли 23 человека.