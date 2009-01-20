Взрыв в Днепропетровске: экс-руководство Днепрогаза амнистировано
Адвокаты потерпевших не смогли отрицать
|Максим Сорокин, Сергей Бачурин и Игорь Иванков
Как передает корреспондент УНИАН, суд также принял решение разблокировать счета ОАО «Днепрогаз» и ценные бумаги предприятия, на которые был наложен арест в ходе возбужденного прокуратурой Днепропетровской области уголовного дела в отношении бывших руководителей «Днепрогазу» по частью 2 статьи 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность).
Суд также принял решение о закрытии уголовного дела по данной статье. Суд решил, что эта статья подпадает под закон об амнистии.
Во время сегодняшнего судебного заседания присутствовали около 180 пострадавших от взрыва бытового газа в жилой десятиэтажке в Днепропетровске. Абсолютное большинство из них высказывались против применения судом закона об амнистии в отношении трех бывших руководителей ОАО «Днепрогаз».
В то же время адвокаты пострадавших не смогли на судебном заседании юридически возразить против применения этого закона.
В результате взрыва газа в жилом доме Днепропетровска были разрушены два подъезда и погибли 23 человека.