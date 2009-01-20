Британский фунт стерлингов рекордно упал

Курс британского фунта стерлингов к доллару США упал до самого низкого уровня за последние семь лет на фоне опасений за судьбу британской банковской системы, передает РИА «Новости».

Во вторник утром курс британской валюты к доллару достиг самой низкой с 2001 года отметки – 1,3934 долл. за фунт.

По словам экспертов, британский фунт падает на фоне мрачных перспектив банковской системы Великобритании, несмотря на то, что накануне правительство страны объявило, что окажет коммерческим банкам страны помощь в размере 300 млрд. фунтов стерлингов.

Новый этап помощи банкам со стороны государства направлен на восстановление системы кредитования банками бизнеса и избавление кредитно-финансовых учреждений от так называемых "токсичных активов" – необеспеченных ценных бумаг и кредитов, в том числе ипотечных.

Тем временем капитализация крупнейших британских банков стремительно падает – в понедельник на Лондонской фондовой бирже на 70% упали котировки акций Royal Bank of Scotland, во вторник более чем на 30% снизились котировки акций новой банковской группы Lloyds Banking Group.