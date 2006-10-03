Погода на 4-8 октября

4 октября на территории Украины сохранится переменная облачность. Без осадков, лишь в западных областях местами пройдут небольшие дожди, грозы. Ночью и утром в южной и восточной части местами туманы. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, в Карпатах местами порывы 15-20 м/с.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, температура ночью 10-15°, на Закарпатье и побережье морей - до 18°, в восточных областях местами - 7-9°; днем - 20-25°, в южной части - до 27°; в Карпатах ночью - 7-12°, днем - 12-17°.

5-6 октября в южной части и восточных областях переменная облачность, без существенных осадков, ночью и утром местами туман. На остальной территории - облачная погода с прояснениями, временами дожди (днем 6 октября небольшие), 5 октября в западных областях местами сильные дожди, ночью в северных и центральных областях преимущественно без осадков. Ветер южный, в западной части - с переходом на северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью - 11-16°, в западных и восточных областях - 8-13°; днем - 17-22°, в южной части - до 26°, в западных, а 6 октября и в северных и местами в центральных областях - 14-19°; в Карпатах ночью - 4-9°, днем - 10-15°.

7-8 октября без осадков, лишь в восточной части и в Крыму, а 7 октября и в Одесской и Николаевской областях - дожди, местами грозы. Температура ночью - 6-12°, на побережье морей - 13-17°, в западных, а 8 октября и в северных и центральных областях - 3-9°тепла; днем - 14-20°, на востоке и в Крыму - до 24°.

В Киеве и области 4 октября переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура в Киеве ночью - 13-15°, днем - 22-24°; по области ночью - 10-15°, днем - 20-25°.

5-6 октября облачная погода с прояснениями. Временами дождь (ночью 5 октября без существенных осадков, днем 6 октября небольшой дождь). Ветер южный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью - 11-16°, днем 5 октября - 17-22°, 6 октября - 14-19°.

7-8 октября без осадков. Температура ночью 7 октября - 6-11°, 8 октября - 4-9°тепла; днем - 14-19°.