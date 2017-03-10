В Киеве задержали сотрудника медуниверситета, который получил тысячу долларов от матери студента

Оперативники Управления защиты экономики Нацполици зафиксировали факт вымогательства и получения сотрудником заведения неправомерной выгоды. Чтобы студент возобновил свое обучение в медуниверситете, его мать должна была уплатить тысячу долларов «благотворительного взноса», сообщает пресс-служба Нацполиции.

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У задержанного изъяли 500 долларов США - последний «транш» оговоренной суммы. Полученные деньги он должен был передать должностному лицу медицинского университета.

Задержанному сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

В рамках уголовного производства проводятся мероприятия по установлению должностных лиц высших учебных заведений, которые также могут быть причастны к взяточничеству.