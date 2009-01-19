В День Соборности состоится флеш-моб «Від Сяну до Дону»

В Ивано-Франковске в День Соборности ВО “Свобода” проведет акцию “Від Сяну до Дону”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Ивано-Франковской областной организации ВО «Свобода», 22 января в день Соборности Украины активисты Ивано-Франковской «Студенческой Свободы» проведут акцию «Від Сяну до Дону» в форме флеш-моба на Вичевом Майдане Ивано-Франковска. Сначала студенческая молодежь будет сшивать карту украинских земель 1919 года сине-желтыми лентами. Координатор молодежного крыла ВО «Свобода» Василий ПОПОВИЧ, анонсируя событие, отметил, что соединение карты будет происходить не только по линии границы между УНР и ЗУНР, но и на границах тех этнических украинских земель, которые сейчас не входят в состав Украины. Таким способом организаторы хотят продемонстрировать, что помнят об украинцах, которые сейчас живут за пределами нашего Украинского государства. Организаторы акции убеждены, что День Соборности является праздником объединения всех украинцев.

После «сшивания» карты, активисты студенческой организации запустят в небо 90 сине-желтых шаров. Это, по их мнению, будет символизировать 90-ю годовщины провозглашения Акта Соединения между УНР и ЗУНР.