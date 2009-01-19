Экономический рост в России в 2009 году может составить 0%

В условиях глобального финансово-экономического кризиса темпы экономического роста России в 2009 году могут замедлиться до уровня 0-2 %. Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ - министр финансов Алексей Кудрин, выступая на открытии Азиатского финансового форума. "В прошлом году экономический рост России составил 6 %.

В 2009 году мы ожидаем положительное значение, но на уровне от нуля до 2 %. Эти новые оценки связаны с оценкой мировой экономики и спроса на российский экспорт", - сказал он.

Эхо Москвы