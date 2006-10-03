Почему Генпрокуратура отпустила депутата Мельника

Генеральная прокуратура Украины не нашла в материалах уголовного дела, в котором фигурирует депутат крымского парламента Александр МЕЛЬНИК, достаточно доказательств, подтверждающих его вину, и поэтому считает нецелесообразным дальнейшее его удержание под стражей.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.

Как отметила пресс-служба, «Генеральная прокуратура Украины, действительно, рассматривает одно из уголовных дел, по которому задержан один из депутатов крымского парламента (А.МЕЛЬНИК – УНИАН). При изучении материалов уголовного дела заместитель генпрокурора пришел к заключению, что на данное время нет достаточно доказательств, которые подтверждали бы вину (А.МЕЛЬНИКА - УНИАН)».

В результате этого, как отметили в пресс-службе ГПУ, заместитель генпрокурора (кто именно, не уточнили) не подписал представление о взятии А.МЕЛЬНИКА под стражу.

Как сообщал УНИАН, по данным информированных источников в МВД Украины, 29 сентября сотрудники милиции в Крыму задержали депутата крымского парламента от "Блока "За Януковича!" А.МЕЛЬНИКА, который подозревается в организации убийства двух местных бизнесменов.

Согласно информации собеседников агентства, по оперативным данным, этот депутат является одним из лидеров организованной преступной группировки под названием «Сейлем».

2 октября Печерский районный суд Киева освободил А.МЕЛЬНИКА из-под стражи. По информации собеседника агентства, “Генеральная прокуратура Украины поставила задачу милиции доработать материалы” (на основании которых А.МЕЛЬНИКА был задержан – УНИАН).

В то же время, отметил источник, правоохранители не исключают, что после освобождения из-под стражи А.МЕЛЬНИК может выехать за границу, в частности в Россию.