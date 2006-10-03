”Лугансктепловоз” сегодня не продадут в прямом эфире

Фонд государственного имущества Украины своим приказом от 2 октября 2006 года приостановил конкурс по продаже пакета акций размером 76% уставного фонда ОАО “ХК “Лугансктепловоз”. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Фонда.

Фонд в своем приказе запретил рабочей группе по проведению экспертизы подтвердительных документов при продаже пакетов акций ОАО осуществлять любые действия, связанные с оформлением протокола с перечнем участников, допущенных к участию в конкурсе, и его утверждением.

Приказ ФГИУ издан во исполнение постановления Михайловского районного суда Запорожской области от 15 сентября 2006 г. (поступил в ФГИУ 2 октября 2006 г.) и постановления Хозяйственного суда г. Киева от 2 октября 2006 г. (поступил в ФГИУ 2 октября 2006 г.).

Как сообщили в пресс-службе Фонда, Михайловский районный суд Запорожской области удовлетворил административный иск физического лица и, в частности, постановил признать противоправными действия ФГИУ по подготовке и проведению конкурса по продаже пакета акций ОАО “ХК “Лугансктепловоз”, объявленный 19 июля 2006 г. в газете “Відомості приватизації”, и обязал Фонд воздержаться от его проведения ( трансляция конкурса планировалась сегодня в прямом эфире).

Хозяйственный суд г. Киева удовлетворил ходатайство Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины и, в частности, постановил запретить ФГИУ совершать действия по проведению конкурса по продаже пакета акций размером 76% акций ОАО “ХК “Лугансктепловоз”, наложить арест на указанный пакет акций и запретить ФГИУ и регистратору ООО “Центр-Регистратор” осуществлять отчуждение указанного пакета акций и другие действия, которые могут привести к изменению владельца пакета акций.

Как сообщалось, 19 июля 2006 г. ФГИУ объявил конкурс по продаже 76% акций ОАО “ХК “Лугансктепловоз”. Начальная цена пакета составляет 292 млн. грн. Основным условием конкурса является увеличение объемов продаж произведенных на предприятии локомотивов в Россию и страны СНГ. Заявки на участие в конкурсе на покупку госпакета акций “Лугансктепловоза” подали АО “Демиховский машзавод” и ЗАО “Управляющая компания ”Брянский машзавод`”, входящие в корпорацию “Трансмашхолдинг” (Россия), ОАО “Марганецкий ГОК” (аффилированный с группой “Приват”) и ОАО “Днепровагонмаш”.

Однако, 8 августа т.г. вице-премьер-министр Андрей КЛЮЕВ поручил ФГИУ приостановить приватизационный конкурс по продаже 76% акций ОАО ХК «Лугансктепловоз» до 1 декабря в 2006 года.

19 сентября т.г. премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ в Луганске заявил, что продажа «ХК «Лугансктепловоз» приостановлена на неопределенный срок. По его словам, необходимо провести дополнительную проверку прозрачности предпродажной подготовки предприятия.

В то же время, в Фонде госимущества все время утверждали, что проведение конкурса продолжается.

До 2 октября основным препятствием для проведения конкурса по приватизации госпакета акций ОАО “Холдинговая компания “Лугансктепловоз” являлись несколько судебных исков. Кроме того, 18 сентября Высший административный суд признал собственником 76% акций предприятия ЗАО “Холдинговая компания АвтоКрАЗ”. Однако ФГИУ оспорил это решение в Верховном Суде.

* * * ХК «Лугансктепловоз» изготовляет магистральные тепловозы, дизель-поезда, электропоезда постоянного и переменного тока, транспортеры, вагоны и оборудование для поездов пригородного сообщения и трамваев, а также горно-шахтное и сельскохозяйственное оборудование и технику.