Лидера ”Сейлема” освободили из-под стражи

Сегодня вечером Печерский районный суд Киева освободил из-под стражи задержанного 29 сентября в Крыму депутата крымского парламента Александра МЕЛЬНИКА, который подозревается в организации ряда тяжких преступлений. Об этом УНИАН сообщил информированный источник в правоохранительных органах.

По информации собеседника агентства, “Генеральная прокуратура Украины поставила задачу милиции доработать материалы” (на основании которых А.МЕЛЬНИК был задержан – УНИАН).

В то же время, отметил источник, в правоохранительных органах не исключают, что после освобождения из-под стражи А.МЕЛЬНИК может выехать за границу, в частности в Россию.

Как сообщал УНИАН, по данным информированных источников в МВД Украины, 29 сентября сотрудники милиции в Крыму задержали депутата крымского парламента от "Блока "За Януковича!" А.МЕЛЬНИКА, который подозревается в организации убийства двух местных бизнесменов.

Согласно информации собеседников агентства, по оперативным данным, этот депутат является одним из лидеров организованной преступной группировки под названием «Сейлем».

Сегодня в 24.00 истек срок содержания А.МЕЛЬНИКА под стражей на протяжении трех суток.