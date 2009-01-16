В Запорожье около 100 тысяч человек сидят без питьевой воды

В Запорожье жители Хортицкого района города, где проживает более 100 тыс. человек, минимум на сутки остались без питьевой воды из-за аварии в сетях коммунального предприятия "Водоканал", осуществляющего водоснабжение на территории Запорожья.

Как сообщили УНИАН в руководстве предприятия, причиной ограничения водоснабжения стал прорыв на водоводе диаметром 1200 мм.

"Сегодня около 8.30 утра в районе Верхней Хортицы произошел прорыв на водоводе диаметром 1200 мм, в результате чего жители Хортицкого района практически полностью лишились централизованного водоснабжения: если раньше вода подавалась по водоводу 1 200 мм и обводной трубе диаметров 800 мм, то сейчас водоснабжение осуществляется только по обводной трубе, в результате чего давление в водоводе существенно понизилось", - сообщили в КП "Водоканал", отметив, что, тем не менее, все детские садики, больницы и другие учреждения, расположенные в зданиях, имеющих не более 3-х этажей водой обеспечены.

"Для людей проживающих (работающих) в зданиях большей этажности водоснабжение будет восстановлено в полном объеме только после завершения всех ремонтных работ, ориентировочный срок окончания которых - 8.00 17 января" - сообщили на предприятии.

По предварительным данным, причиной порыва на водопроводе на этот раз стало смещение грунта.