В Одессу доставили 24 раненых военных из зоны АТО (видео)
18:03, 01 марта 2017Общество
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Бойцов отправили из Днепра, там стабилизировали их состояние после ранений.
В Одессу доставили раненых военнослужащих из зоны АТО
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Отмечается, что двое военных в крайне тяжелом состоянии. Их сразу перевезли реанимобилями в отделение интенсивной терапии. У остальных бойцов преимущественно шаровые и минно-взрывные ранения конечностей.
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Ранения они получили в Авдеевке, под Павлополем и Волновахой в результате атаки вражеских диверсионно-разведывательных групп. Часть из доставленных сегодня в Одессу военных - терапевтические больные. У них травмы хребта и воспаление легких.
Как сообщалось, за сутки в зоне АТО двое военных погибли и четверо были ранены.
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