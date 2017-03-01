В Одессу доставили 24 раненых военных из зоны АТО (видео)

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что двое военных в крайне тяжелом состоянии. Их сразу перевезли реанимобилями в отделение интенсивной терапии. У остальных бойцов преимущественно шаровые и минно-взрывные ранения конечностей.

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Ранения они получили в Авдеевке, под Павлополем и Волновахой в результате атаки вражеских диверсионно-разведывательных групп. Часть из доставленных сегодня в Одессу военных - терапевтические больные. У них травмы хребта и воспаление легких.

Как сообщалось, за сутки в зоне АТО двое военных погибли и четверо были ранены.