В Киеве прошла акция с требованием вернуть Межигорье государству (фото)
Активисты требуют наказать судей, которые реализовывали "схему" передачи «Межигорья».
В Киеве сегодня, 1 марта 2017 года, прошла акция с требованием вернуть бывшее имение президента-беглеца Виктора Януковича государству.
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Как сообщает корреспондент УНИАН, акций прошла под Высшим хозяйственным судом.
Активисты требуют наказать судей, которые реализовывали "схему" передачи «Межигорья».
Люди держали в руках плакаты с лозунгами. а также принесли с собой куклу Януковича, который держит в руках усадьбу "Межигорье".
Как сообщал УНИАН, 17 октября 2016 гоку Генеральная прокуратура Украины сообщила о подозрении в причастности к завладения резиденцией «Межигорье» сыну экс-президента Украины Александру Януковичу.
Отмечается, что подозрение объявлено в уголовном производстве по факту завладения должностными лицами из числа бывшего высшего руководства государства Украины государственным имуществом в особо крупных размерах стоимостью более 500 млн грн – резиденцией «Межигорье», и его легализации.