"С гордостью приняла вызов": посол Британии отжималась в поддержку украинских военных (видео)
Посольство Великобритании в Украине присоединилось к флешмобу #22PushUpChallenge в поддержку военных с посттравматическим синдромом.
Об этом посол Великобритании в Украине Джудит Гоф написала в своем Twitter.
"С удовольствием приняли вызов #22PushupChallenge от Посольства Канады в Украине. Теперь мы бросаем вызов нашим коллегам в МИД Украины", - написала она.
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"Мы гордо принимаем очередной вызов #22PushUpChallenge от наших коллег из Посольства Канады, и к нам также присоединятся британские инструкторы, которые проводят обучение украинских военных в рамках нашего оборонного сотрудничества", - заявила посол в видео.
Pleased to accept the #22PushupChallenge from @CanEmbUkraine We now challenge our colleagues @MFA_Ukrainepic.twitter.com/bzmWaeN3zD— Judith Gough (@JudithGoughFCO) February 28, 2017
Как известно, флешмоб 22 Pushup Challenge был основан 2016 года в США и приобрел значительную популярность в разных странах мира, в том числе в Украине. Он имеет целью поддержать участников боевых действий с посттравматическим синдромом, поддержку воинов и закалку тела.
Участники флешмоба в течение 22 дней отжимаются от пола 22 раза перед видеокамерой и передают эстафету дальше.