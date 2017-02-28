"С гордостью приняла вызов": посол Британии отжималась в поддержку украинских военных (видео)

Об этом посол Великобритании в Украине Джудит Гоф написала в своем Twitter.

"С удовольствием приняли вызов #22PushupChallenge от Посольства Канады в Украине. Теперь мы бросаем вызов нашим коллегам в МИД Украины", - написала она.

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"Мы гордо принимаем очередной вызов #22PushUpChallenge от наших коллег из Посольства Канады, и к нам также присоединятся британские инструкторы, которые проводят обучение украинских военных в рамках нашего оборонного сотрудничества", - заявила посол в видео.

Как известно, флешмоб 22 Pushup Challenge был основан 2016 года в США и приобрел значительную популярность в разных странах мира, в том числе в Украине. Он имеет целью поддержать участников боевых действий с посттравматическим синдромом, поддержку воинов и закалку тела.

Участники флешмоба в течение 22 дней отжимаются от пола 22 раза перед видеокамерой и передают эстафету дальше.