Украина готова пустить европейских экспертов в подземные хранилища

Украина готова допустить европейских экспертов и к мониторингу своих подземных газовых хранилищ, если возникнет такая необходимость.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО на пресс-конференции в Киеве.

В.ЮЩЕНКО сообщил, что сегодня мониторинговая комиссия работает на шести газораспределительных станциях на территории России и пяти - Украины.

В.ЮЩЕНКО выразил надежду, что работа мониторинговой группы даст возможность наладить нормальную работу по транзиту российского газа.

Также В.ЮЩЕНКО надеется, что поможет нормальной работе и техническое соглашение, проект которого сегодня подготовлен украинской стороной. В.ЮЩЕНКО отметил, что техническое соглашение, которое будет предусматривать объемы поставок газа и т. п., должно вывести работу системы на уровень декабря 2008 года.