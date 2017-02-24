Прокурор Львовщины сообщил об ухудшении криминогенной обстановки в регионе

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Львовской области, об этом глава ведомства Юрий Квяткивский отметил во время своего выступления на координационном совещании руководителей правоохранительных органов области, которое состоялось сегодня, 24 февраля.

«Криминогенная ситуация в нашем регионе у меня вызывает существенное беспокойство. В 2016 году мы имеем неутешительные тенденции», – заявил Квяткивский.

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Как отметил Юрий Квяткивский, на Львовщине произошел рост на 11% количества совершенных уголовных правонарушений, что является вдвое большим показателем, чем по всей стране. Негативная тенденция наблюдается и при регистрации тяжких и средней тяжести преступлений. Произошел значительный рост отдельных видов преступлений, а именно: против жизни и здоровья, умышленных тяжких телесных повреждений в т.ч. повлекших смерть, краж первую очередь квартирных, грабежей, разбоев, незаконных завладений транспортными средствами и других.

Причинами увеличения указанных правонарушений, по словам прокурора области, является отсутствие проведения системного анализа органами Национальной полиции, причин и условий, способствующих их совершению и надлежащей профилактической работы.