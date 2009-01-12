Ющенко отменил распоряжение Черновецкого

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО внес изменения в свой указ от 24 декабря в 2008 г. № 1199 «Об отмене решений председателя Киевской городской государственной администрации», согласно которым отменено еще одно из распоряжений власти Киева, а именно № 1663 «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, установление и согласование тарифов на коммунальные услуги по централизованному отоплению и снабжению холодной и горячей водой, водоотводу для отдельных субъектов хозяйствования».

Об этом сообщает официальное Интернет-представительство главы государства.

Указ, подписанный сегодня, вступает в силу со дня его опубликования.

Как сообщал УНИАН, 24 декабря В.ЮЩЕНКО отменил распоряжения Киевской городской государственной администрации, подписанные ее председателем Леонидом ЧЕРНОВЕЦКИМ: №1661 «О согласовании тарифов на коммунальные услуги по централизованному снабжению холодной водой и водоотводу холодной и горячей воды для бюджетных учреждений и других потребителей» и №1662 «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, установление и согласование тарифов на коммунальные услуги по централизованному отоплению и снабжению горячей водой для бюджетных учреждений и других потребителей ».

Президент отметил, что эти распоряжения не отвечают Конституции и законам Украины, актам Кабинета министров Украины.

Президент считает, что согласно распоряжениям от 27 ноября 2008 года тарифы на жилищно-коммунальные услуги для отдельных потребителей превышают указанные экономически обоснованные расходы с учетом предельной рентабельности в 2-5 раз. Такое экономически необоснованное утверждение тарифов на жилищно-коммунальные услуги для отдельных субъектов хозяйствования может привести к ухудшению условий их деятельности, а в условиях обострения ситуации в финансово-экономической сфере государства приведет к увольнениям или снижению уровня социального обеспечения их работников или повышению стоимости товаров и услуг, которые реализуются этими субъектами хозяйствования, остановке или даже прекращению их деятельности.

Как сообщал УНИАН, распоряжения КГГА от 27 ноября предусматривали повышение тарифов на коммунальные услуги для юридических лиц с 1 декабря в 2008 г. в 1,1-9,5 раза.