Черновецкий: мои любимые бабушки отстояли свои права на теплую зиму

Киев не будет выплачивать долги НАК «Нафтогаз Украины», пока компания не отдаст свои долги.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил журналистам мэр Киева Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ, отвечая на вопрос о том, когда «Киевэнерго» погасит свои долги перед НАК «Нафтогаз Украины».

По его словам, проблема заключается в «упертой позиции «Нафтогаза», который не хочет проводить взаимозачет согласно постановлению Кабмина».

«Они нам должны и мы им должны, копейки не заплатим до тех пор, пока они не подпишут все документы о том, сколько они должны и как они собираются с нами рассчитываться», - отметил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

При этом он заявил, что в Киеве не будут отключаться ни газ, ни вода. «Мои любимые бабушки отстояли свои права на теплую зиму. Никто им не посмеет отключать ни газ, ни воду, ни свет», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 3 января 2009 года председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Олег ДУБИНА заявил, что долг “Киевэнерго” в сумме приблизительно 800 млн. грн. остается непогашенным.