Газпром: Украина должна обеспечить транзит российского газа за свой счет

Газпром заявляет, что Украина должна за свой счет обеспечить транзит российского газа в Европу.

Как сообщили УНИАН в управлении информации «Газпрома» об этом заявил официальный представитель компании Сергей КУПРИЯНОВ.

«Украина требует от России бесплатно предоставить ей 21 млн. куб. газа ежедневно для обеспечения транзита. Однако, согласно действующему транзитному контракту, НАК «Нафтогаз Украины» должен использовать на технологические нужды газ из собственных объемов, либо купить его у «Газпрома» или любого другого поставщика. Как вариант – купить его у получателей экспортных объемов российского газа, идущего транзитом через территорию Украины», - сказал он.

С.КУПРИЯНОВ также выразил мнение, что мониторинговая миссия должна работать до полного разрешения конфликтной ситуации, а не два месяца, как об этом идет речь в украинской декларации к протоколу о работе мониторинговой миссии европейских экспертов.

«По нашему мнению, данная комиссия должна работать вплоть до полного разрешения конфликтной ситуации с транзитом газа европейским потребителям, в том числе – до окончания судебных разбирательств по данному вопросу. Кстати, судебные иски ждут украинскую сторону и в связи с непогашенной задолженностью за газ, составляющей 614 млн. долларов»», – сказал он.

По словам представителя «Газпрома», декларация, добавленная украинской стороной к подписанным с Россией и Евросоюзом «Правилам мониторинга транзита…», означает, что Украина в одностороннем порядке изменила базовые положения данного документа.