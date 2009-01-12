Молдавия создаст “чрезвычайные” газохранилища

04:15, 12 января 2009
Общество
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... и восстановит госрезерв мазута, угля

Молдавия планирует создать газохранилища для использования запасов при чрезвычайных ситуациях. Как сообщили РосБизнесКонсалтингу в правительстве республики, с инициативой создания газохранилищ выступил президент Молдавии Владимир Воронин на заседании Национальной комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Он указал также на необходимость восстановления государственного резерва мазута и угля. После прекращения поставок газа в Молдавию ТЭЦ страны получили мазут и уголь из госрезерва для нормальной работы на этих альтернативных видах топлива.

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