Презентован первый аудиопроект главы УГКЦ

Презентован первый аудиопроект главы Украинской греко-католической церкви Любомира ГУЗАРА.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информации УГКЦ.

На трех компакт-дисках можно услышать высказывания архиепископа “о власти и богатстве, о Церкви и молодежи, об эмиграции и отношении к чужестранцам, о журналистах и предпринимателях, о нравственности в политической и общественной жизни”. Их общее название: «Дорога к себе». Это первый аудио проект главы УГКЦ, который, используя новейшие технологии, имеет возможность предложить слушателям свои рассуждения, касающиеся важных общественно-религиозных тем.

«Не деньги являются безоговорочным злом, но и их использование. Немногие, к сожалению, умеют быть богатыми... Богатство представляет опасность. Кто может с этой опасностью справиться, может делать большие и хорошие дела...», – сказал блаженнейший ЛЮБОМИР, говоря о бизнесе, деньгах и предпринимательстве. «Если учитель, даже в средней школе... берет взятку от ученика, может ли тот ученик вырасти честным человеком?...Тут учитель делает страшную несправедливость своим ученикам. По моему мнению, это худшая форма взяточничества, потому что она уничтожающая...», – сказал глава УГКЦ, говоря о взяточничестве.

Весь предлагаемый на дисках материал подан в жанре интервью.

Вырученные средства от реализации компакт-дисков будут переданы на строительство Патриаршего собора Воскресения Христова УГКЦ в Киеве.