УПЦ на Поместном соборе в Москве будет представлять 191 делегат

Украинскую православную церковь Московского Патриархата (УПЦ МП) на Поместном соборе Русской православной церкви в Москве будут представлять 191 делегат.

Соответствующий список размещен на сайте УПЦ МП.

Украинскую делегацию возглавит Предстоятель Украинской Православной Церкви, митрополит Киевский и всея Украины ВЛАДИМИР (САБОДАН).

В поместном соборе будут принимать представители Киевской, Александрийской, Белоцерковской, Бердянской, Винницкой, Владимир-Волынской, Горловской, Джанкойской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской Ивано-Франковской, Каменец-Подольской, Кировоградской, Конотопской, Кременчугской, Криворожской, Луганской, Львовской, Мукачевской, Нежинской, Николаевской, Новокаховской, Овручской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сарненской, Северодонецкой, Симферопольской, Сумской, Тернопольской, Тульчинской, Уманской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Хустской, Черкасской, Черниговской, Черновицкой, Шепетовской епархий.

Как сообщал УНИАН, Поместный собор Русской православной церкви, который изберет нового патриарха, пройдет 27-29 января в Москве.

«27 января откроется Поместный собор РПЦ, который продлится 28 и 29 января. 30 и 31 января будут посвящены подготовке к интронизации избранного Святейшего патриарха. На 1 февраля назначена интронизация», - сообщил журналистам Патриарший местоблюститель митрополит Смоленский и Калининградский КИРИЛЛ.

21 декабря, Епископат Украинской православной церкви Московского патриархата заявил, что считает Митрополита ВЛАДИМИРА достойным кандидатом на Первосвятительский патриарший престол и собирается поддержать его кандидатуру во время голосования на Поместном Соборе Русской православной церкви.

“Сейчас ведется работа по подготовке к Поместному Собору, который должен избрать нового Предстоятеля Русской православной церкви. В канун этого знаменательного события мы, Архиереи Украинской православной церкви, обращаемся к Вашему Блаженству с просьбой принять наше выдвижение Вашей кандидатуры на Патриарших выборах, которые приближаются”, - говорится в обращении.

По убеждению его авторов, глава УПЦ МП “способен стать тем образцом в слове, в жизни, в любви, в духе, в вере, в чистоте, которого ищут сегодня верующие нашей Церкви”.

В свою очередь Митрополит ВЛАДИМИР (САБОДАН) поблагодарил епископат УПЦ за доверие, но от ответа и комментариев воздержался, отметили в пресс-службе Предстоятеля УПЦ.

5 декабря на 80-м году жизни скончался Патриарх Московский и всея Руси Алексий ІІ, который 18 лет возглавлял Русскую православную церковь.