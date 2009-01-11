Украинский газ начал поступать в Молдову

Украина начала сегодня поставки природного газа Молдавии из собственных резервов, сообщили РосБизнесКонсалтингу в молдавском правительстве.

Выступая на заседании Национальной комиссии по чрезвычайным ситуациям, прошедшем с участием президента Молдавии Владимира Воронина и премьер-министра Зинаиды Гречанной, первый вице-премьер, министр экономики и торговли Молдавии Игорь Додон отметил, что газ в страну поступает через газопровод в Алексеевке.

Ситуация с обеспечением газом молдавских потребителей стабильна.

По словам И.Додона, начало поставок газа через газопровод в Алексеевке позволило повысить давление в газопроводе, который обеспечивает газом район Унгень, где ситуация с газоснабжением накануне была очень сложной.