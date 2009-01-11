Аудит Укрзализныци выявил 3,5 миллиарда убытков - источник

Международный аудит «Укрзализныци», проведенный компанией «Дэлойт энд Туш», выявил 3,5 млрд. грн. убытков.

Об этом УНИАН сообщил источник в Министерстве транспорта и связи Украины.

По данным собеседника агентства, аудит, проведенный в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности за 2007 г., выявил 3 млрд. 506,1 млн. грн. убытков в финансовой отчетности, «при том, что сама железная дорога задекларировала за этот же, 2007 год, полученную сумму прибыли в размере 707,6 млн. грн.».

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2008 г. Deloitte & Touche USC завершила международный аудит «Укрзализныци». «Завершился международный аудит «Укрзализныци», который показал, что бухгалтерия «Укрзализныци» работает в корректном европейском варианте», - сказал тогда на брифинге в Кабмине министр транспорта и связи Иосиф ВИНСКИЙ. Он отметил, что во время аудита были «некоторые шероховатости». «Сейчас мы их поправили и, думаю, что через месяц вообще не будет шероховатостей в ведении бухгалтерского учета», - сказал И.ВИНСКИЙ.

Он сообщил, что капитализация «Укрзализныци» оценена в более чем 62 млрд. грн. – это основные средства. По словам И.ВИНСКОГО, проведенный аудит подтвердил, что «Укрзализныця» является предприятием с устойчивой прибыльной базой.

Напомним, работа по аудиту началась летом 2007 года, проверялась финансовая отчетность "Укрзализныци" за 2006 год. Начиная с апреля 2008 года, группы аудиторов по 5 недель работали с первичными документами непосредственно на каждой железной дороге.

Справка УНИАН. Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины «Укрзализныця» является монополистом в сфере железнодорожных перевозок Украины и объединяет шесть железных дорог страны.