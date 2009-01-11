Газпром теряет $120 млн. в день

Потери "Газпрома" от газовой войны с Украиной растут, пишет сегодняшняя газета "Ведомости".

"В первую неделю войны прямые потери "Газпрома" были невелики: с 1 по 6 января они составили около 40 миллионов долларов от несанкционированного отбора газа на Украине, подсчитал директор East European Gas Analysis Михаил Корчемкин. А вот с 7 января концерн, по его словам, теряет около 120 миллионов долларов ежедневно", - пишет издание.

Газета напоминает для сравнения, что суточная выручка группы "Газпром" в первом полугодии 2008 года составляла около 200 миллионов долларов.

Газета напоминает, что, несмотря на интенсивные переговоры, "Нафтогаз Украины" и российский "Газпром" так и не смогли подписать прямой контракт о поставке газа на Украину в 2009 году до Нового года. Камней преткновения было три: цена газа для Украины, тариф на транзит российского газа в Европу и долг "Нафтогаза" перед "Газпромом".

"Итоги газовой кампании таковы: Украина осталась без газа, Россия - без транзита, и обе быстро теряют лицо перед замерзающей Европой", - цитирует РИА "Новости".