В Харьковском горсовете следователи прокуратуры проводят обыск

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил директор департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского городского совета Юрий Сидоренко.

По его словам, обыски, которые начались сегодня около 11:00, проводят по постановлению харьковского суда работники прокуратуры Харьковской области.

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Сидоренко сказал, что он не владеет информацией, в рамках какого именно уголовного производства проводятся следственные действия, но отметил, что правоохранители ищут документы, связанные с жилищно-строительными кооперативами, которым отводились земельные участки.

В пресс-службе прокуратуры Харьковской области УНИАН уточнили, что следователи прокуратуры области проводят санкционированные судом следственные действия (обыски) в здании горсовета в рамках уголовного производства по ч. 5 ст. 191 УК Украины по фактам незаконной раздачи земли по так называемой «кооперативной схеме».

Как сообщал УНИАН, 15 сентября 2016 года следователи также провели обыск в помещении Харьковского городского совета. По словам генпрокурора Юрия Луценко, тогда обыск был связан со схемами отчуждения 600 га земель общины Харькова стоимостью свыше 4 млрд грн при помощи так называемой «кооперативной схемы», когда земля выделялась фиктивным жилищно-строительным кооперативам бесплатно.