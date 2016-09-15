Адвокат рассказал, что следователи хотели найти в доме Добкина в Харькове

Об этом в комментарии УНИАН сказал адвокат Добкина Александр Гунченко.

«Это правоустанавливающие документы на земельные участки, которые выделялись в определенное время определенным людям. В том числе и на домовладение, где проживает Михаил Маркович», - сказал Гунченко.

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Он отметил, что обыска в квартире Добкина не было, потому что следователи не предоставили соответствующих документов, позволяющих проводить следственные действия в доме народного депутата Украины.

«Есть специальная процедура, которая не была соблюдена», - обратил внимание адвокат.

По словам Гунченко, Добкин добровольно предоставил следователям документы, которые они искали.

Он подчеркнул, что в данное время ни Добкину, ни мэру Харькова Геннадию Кернесу не объявляли никакого подозрения в преступлении.

«На данный момент ни обвинения, ни подозрения по этому уголовному производству никому не объявлялись», - подчеркнул Гунченко.

Адвокат также опроверг информацию о том, что во время обыска в отеле «Националь», где проживает Кернес, кто-то оказывал сопротивление.

«У меня нет информации, что кто-то из фигурантов оказал сопротивление. По результатам проведения обыска у Харьковского городского головы, по месту его проживания в гостинице «Националь», сопротивления никто не оказывал. Подразделение «Альфа» присутствовало, но не применялось», - сказал Гунченко.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 15 сентября, в Харькове сотрудники СБУ и ГПУ начали ряд обысков, в том числе у Кернеса. Должностных лиц Харьковского горсовета подозревают в незаконном выделении земли.