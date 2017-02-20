"Зажги огонь памяти": украинцы продолжают чествовать героев Небесной сотни (прямая трансляция)

На молебен за героями Небесной Сотни подходят люди, далее запланирована акция "Зажги огонь памяти" - зажигание лампадок вдоль аллеи Героев Небесной Сотни.

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Меры безопасности в правительственном квартале и на Майдане Незалежности по сравнению с вчерашним днем несколько ослаблены.

Люди несут цветы к местам расстрела майдановцев и к памятным знакам на Аллее Героев Небесной сотни. В целом на Майдане Незалежности и в правительственном квартале людей немного — несколько сотен на Майдане и около 100 человек возле часовни рядом с верхним выходом из станции метро "Крещатик".

Как и вчера, правительственный квартал перекрыт металлическими заборами, однако рамок металлоискателей уже нет. Но правоохранители просят граждан показать содержимое ручной клади.

Следует также отметить, что возле Администрации президента уже нет оцепления правоохранителей. Там дежурят не более 10 нацгвардейцев возле металлического заборчика, который перекрывает проезд на ул. Банковую со стороны ул. Институтской. Также нет оцепления возле входа в Национальный банк.