В Риме прошла акция памяти героев Небесной сотни

На площади Республики в столице Италии, недалеко от центрального железнодорожного вокзала, двести человек с желто-синей символикой почтили память героев Небесной сотни, сообщает Радио Свобода.

В течение двух часов звучали воспоминания о событиях Майдана, митингах в Италии и финансовой поддержке украинцев. Звучали стихи и песни, посвященные Небесной сотне.

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Участники акции сценически отразили трагические моменты Євромайдану: плакаты с надписями против режима экс-президента Виктора Януковича, «выстрелы» в протестующих и горе матерей.

«Уже три года и мы не можем дать достаточного уважения тем людям, которые погибли, и все потому, что продолжается война, имеем кучу хлопот, тяжелую ситуацию в Украине, и мы до сих пор достаточно не оплакали тех ребят и девушек», – сказала председатель Конгресса украинцев Италии Марьяна Триль.

Присутствующий на римской акции белорусский доброволец Ян Мельников, который воюет на стороне Украины, призвал общину не так оплакивать, как прославлять своих героев. Во время акции состоялся сбор средств для нужд тактической группы «Беларусь», которая служит в Марьинке в Донецкой области, и в состав которой входит 23-летний Мельников.