Китай сформирует стратегические резервы нефти, угля, меди

02:42, 09 января 2009
Общество
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Пользуясь хорошей конъюнктурой

Китай намерен к 2015 г. сформировать стратегические резервы нефти, определенных видов угля и ряда металлов. Такие планы обнародовало Министерство земельных и природных ресурсов КНР. В частности, правительство намерено создать стратегический запас меди, хрома, марганца, вольфрама, а также некоторых редких ископаемых металлов, передает Reuters.

В настоящее время Китай, являющийся одним из основных импортеров и потребителей энергоресурсов, уже создает запасы нефти, пользуясь благоприятной для него конъюнктурой на рынке.

РосБизнесКонсалтинг

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