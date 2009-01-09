Китай сформирует стратегические резервы нефти, угля, меди

Китай намерен к 2015 г. сформировать стратегические резервы нефти, определенных видов угля и ряда металлов. Такие планы обнародовало Министерство земельных и природных ресурсов КНР. В частности, правительство намерено создать стратегический запас меди, хрома, марганца, вольфрама, а также некоторых редких ископаемых металлов, передает Reuters.

В настоящее время Китай, являющийся одним из основных импортеров и потребителей энергоресурсов, уже создает запасы нефти, пользуясь благоприятной для него конъюнктурой на рынке.

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