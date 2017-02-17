"Денег нет": Минфин отказал в компенсации владельцам разрушенного жилья в зоне АТО

«На сегодня нормативно-правовые акты, которые бы регулировали порядок, критерии и размеры возмещения физическим лицам ущерба, причиненного вследствие боевых действий отсутствуют, а поэтому решить вопрос о выделении из государственного бюджета средств на возмещение (компенсации) затрат гражданам, у которых полностью или частично разрушено жилье вследствие военных действий, нет законодательных оснований», - в ответе Министерства финансов Украины на информационный запрос Главкома.

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В то же время в Министерстве подчеркнули, что, согласно подпункту 4 пункта 24 Заключительных и переходных положений Бюджетного кодекса определено, что остатки средств местных бюджетов на территориях, где органы власти временно не осуществляют свои полномочия, зачисляются в специальный фонд областных бюджетов Донецкой и Луганской областей.

При этом перечни объектов и мероприятий, которые будут осуществляться за счет спецфонда, утверждаются областными военно-гражданскими администрациями по согласованию с Комитетом Верховной Рады по вопросам бюджета.

Однако, как отмечается, к таким перечням не могут быть включены объекты и мероприятия на территориях отдельных районов, городов, поселков и сел, где органы госвласти временно не осуществляют своих полномочий и в населенных пунктах, которые расположены на линии соприкосновения.