В зоне АТО неподалеку от линии разграничения сбит российский беспилотник (фото)
Вчера, 8 февраля, в зоне проведения антитеррористической операции неподалеку от линии разграничения сбит российский беспилотник.
«8 февраля около 19.00 в небе неподалеку от линии столкновения был обнаружен беспилотный летательный аппарат. После идентификации объекта и получения подтверждения, что летательный объект не принадлежит ни силам АТО, ни международным организациям, которые осуществляют мониторинг обстановки вблизи линии разграничения средствами беспилотной авиации, было принято решение о его уничтожении», - сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook в четверг, 9 февраля.
Читайте такжеСилы АТО обезвредили разведывательный беспилотник, который был запущен с территории России
В пресс-центре отметили, что объект был поражен из стрелкового оружия.
«В настоящее время с ним работают соответствующие специалисты. По предварительным данным, аналогичный тип БПЛА используется вооруженными силами Российской Федерации», - добавили в штабе.