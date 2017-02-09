В зоне АТО неподалеку от линии разграничения сбит российский беспилотник (фото)

«8 февраля около 19.00 в небе неподалеку от линии столкновения был обнаружен беспилотный летательный аппарат. После идентификации объекта и получения подтверждения, что летательный объект не принадлежит ни силам АТО, ни международным организациям, которые осуществляют мониторинг обстановки вблизи линии разграничения средствами беспилотной авиации, было принято решение о его уничтожении», - сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook в четверг, 9 февраля.

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В пресс-центре отметили, что объект был поражен из стрелкового оружия.

«В настоящее время с ним работают соответствующие специалисты. По предварительным данным, аналогичный тип БПЛА используется вооруженными силами Российской Федерации», - добавили в штабе.