Верховный Суд возглавил Онопенко

Сегодня пленум Верховного Суда Украины утвердил в должности председателя этого государственного института Василия ОНОПЕНКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВСУ, за кандидатуру В.ОНОПЕНКО проголосовали 58 судей из 86, которые принимали участие в работе пленума.

Справка УНИАН. В.ОНОПЕНКО родился 10 апреля 1949 г. в Винницкой области. Закончил Львовский электротехникум связи и Харьковский юридический институт.

С ноября 1991 г. по август 1995 г. занимал должность министра юстиции Украины.

В.ОНОПЕНКО - председатель Украинской социал-демократической партии; народный депутат третьего, четвертого и пятого созывов. Кандидат юридических наук, член Высшего совета юстиции, заслужен юрист Украины, автор более 80 научных трудов.

В.ОНОПЕНКО был избран судьей Верховного Суда Украины в 2002 году, но все это время работал народным депутатом и только 20 сентября подал заявление о сложении депутатских полномочий, чтобы приступить к выполнению обязанностей судьи ВСУ.