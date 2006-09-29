Подсудимому Протасову, который обвиняется в убийстве Гонгадзе, заменили адвоката

Подсудимому по делу об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе Николаю ПРОТАСОВУ, который обвиняется в непосредственной причастности к похищению и убийству журналиста, заменен адвокат.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня в начале очередного судебного заседания судья Апелляционного суда города Киева Ирина ГРИГОРЬЕВА сообщила сторонам участников процесса о том, что в связи с болезнью и госпитализацией адвоката Леонида ЛАДАНА Н.ПРОТАСОВУ назначен другой адвокат - Виктор ЧЕВГУЗ.

«По данным суда, по состоянию здоровья Л.ЛАДАН госпитализирован в больницу, он проходит интенсивную терапию», - сообщила И.ГРИГОРЬЕВА.

Таким образом, суд поставил на обсуждение возможность допущения к участию в судебных заседаниях другого адвоката Н.ПРОТАСОВА, который имеет соответствующий допуск к государственной тайне.

После 50 минут пребывания в комнате для совещаний коллегия судей, рассматривающая дело, приняла решение о допуске В.ЧЕВГУЗА к участию в судебном процессе.

После решения этого вопроса суд перешел к допросу второго свидетеля по делу – бывшей коллеги Г.Гонгадзе Людмилы ФРОЛОВОЙ, которая в настоящее время работает помощником-консультантом народного депутат Василия ВОЛГИ.

Л.ФРОЛОВА сообщила о том, что она познакомились с Г.Гонгадзе в апреле 1999 года, когда тот возглавлял избирательный штаб кандидата в Президенты Наталии ВИТРЕНКО.

Л.ФРОЛОВА также сообщила суду, что до того она дружила с женой Г.Гонгадзе – Мирославой, после знакомства с Г.Гонгадзе неоднократно и часто бывала у них дома, после создания интернет-издания «Украинская правда» исполняла функции администратора-редактора в этом издании.

Она уволилась из редакции издания в августе 2000 года, перейдя работать пресс-секретарем народного депутата Петра ПОРОШЕНКО.

Л.ФРОЛОВА также сообщила, что в июле того же года знала о слежке за Г.Гонгадзе, более того, неоднократно бывая у него и у Мирославы дома, во дворе, где жили супруги Гонгадзе, замечала двух человек, которые сидели на скамейке «без всякого дела».

По словам Л.ФРОЛОВОЙ, на протяжении нескольких дней люди, которые находились во дворе, на скамейке менялись.

Отвечая на вопрос судьи, почему она решила, что присутствие тех людей является подозрительным, Л.ФРОЛОВА ответила, что двор, где жили супруги Гонгадзе, как правило, безлюдный, и поэтому пребывание двух мужчин для нее было подозрительным, особенно учитывая то, что Г.Гонгадзе сам говорил ей, что за ним ведется слежка.

Сейчас в судебном заседании объявлен перерыв до 14.00, после чего суд, закончив слушать вольный рассказ Л.ФРОЛОВОЙ о событиях, которые предшествовали исчезновению Г.Гонгадзе, продолжит задавать ей вопросы.

Как сообщал УНИАН, в убийстве Г.Гонгадзе обвиняют трех бывших сотрудников Департамента внешнего наблюдения и криминальной разведки МВД Украины - Валерия КОСТЕНКО, Николая ПРОТАСОВА и Александра ПОПОВИЧА. Еще один обвиняемый - бывший руководитель упомянутого департамента МВД Алексей ПУКАЧ – находится в розыске.

Рассмотрение по существу уголовного дела об убийстве журналиста Апелляционный суд Киева начал 9 января 2006 года.

Уже допрошены подсудимые и пострадавшие по делу. Также в качестве свидетеля по делу допрошен главный редактор интернет-издания «Украинская правда» Елена ПРИТУЛА.