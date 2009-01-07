Разорившийся миллиардер бросился под поезд

Немецкий миллиардер Адольф Меркле погиб под колесами поезда минувшей ночью, сообщила сегодня немецкая прокуратура. По предварительной версии, 74-летний бизнесмен свел счеты с жизнью сам после того, как его холдинговая компания понесла в результате кризиса многомиллиардные потери, передает Associated Press. Эту версию подтверждает и источник, близкий к расследованию инцидента - по его словам, А.Меркле оставил предсмертную записку перед тем, как броситься под поезд в районе г.Балубойрен на юго-западе Германии.

А.Меркле владел диверсифицированным бизнесом - принадлежащая ему холдинговая компания VEM Vermoegensverwaltung занималась как производством и сбытом лекарственных препаратов, так и производством цемента. В минувшем году состояние А.Меркле оценивалось в 9,2 млрд долл. Бизнесмену принадлежала крупнейшая в Германии компания по оптовой продаже лекарств, а также доли в крупном производителе дженериков Ratiopharm International GmbH и производителей цемента HeidelbergCement AG.

С падением фондовых рынков стало стремительно таять и состояние А.Меркле; к тому же, он оказался в крупном убытке из-за акций Volkswagen AG, цена которых спекулятивно взлетела в момент их скупки со стороны Porsche. В последние недели VEM Vermoegensverwaltung вела безуспешные переговоры о привлечении синдицированного кредита по мере того, как долговая нагрузка компании выросла, а активы, напротив, потеряли в цене.

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