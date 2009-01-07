Киевский метрополитен подводит итоги

На протяжении 12 месяцев 2008 г. Киевским метрополитеном перевезено 663,9 млн. пассажиров. В частности, в декабре 2008 г. подземка предоставила услуги по перевозке 48,2 млн. пассажиров.

Как сообщают в пресс-службе КП “Киевский метрополитен”, годовой план перевозок пассажиров перевыполнен на 2,5%.

По сравнению с 2007 г. количество перевезенных метрополитеном пассажиров увеличилось на 22,1 млн. пассажиров.

Среднесуточные перевозки за 12 месяцев 2008 г. составляли 1,8 млн. пассажиров.

Наиболее загруженной линией метрополитена остается Святошинско-Броварская - здесь перевезено 311,9 млн. пассажиров. На Куреневско-Красноармейской и Сырецко-Печерской линиях перевезено, соответственно, 192,8 млн. и 159,2 млн. пассажиров.

На Святошинско-Броварской линии наиболее загруженная станция — «Вокзальная», которой на протяжении года воспользовались 53,1 млн. пассажиров.

Наиболее загруженной станцией Куреневско-Красноармейской линии является станция «Лыбидская». За год турникеты этой станций пересекло 45 млн. пассажиров.

Станция «Лукьяновская» перевезла больше всего пассажиров на Сырецко-Печерской линии — 35,9 млн. пассажиров.