День Сурка: во Львове пройдет синоптический праздник

"15 февраля в Украине отмечают праздник Сретения Господня. С давних времен Сретение ждали с особым нетерпением. К этому празднику приурочивалось немало обрядов, как церковных, так и бытово-хозяйственных. В этот день люди наблюдали за погодой и изменениями в природе и прогнозировали приход весны. По народному поверью, в этот день зима встречается с весной", - цитирует Львовский городской детский эколого-натуралистический центр Lviv.vgorode.ua.

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Также существует примета: если сурок, выйдя из домика, увидит свою тень (на улице будет солнечно), то весна будет поздней. В народе этот день еще называют Зимобором, когда "зима с весной встречается и силами меряются, кому еще господствовать.

Праздник Сурка (Сретение) состоится 15 февраля во Львовском городском детском эколого-натуралистическом центре.