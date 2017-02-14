В Киеве прошла акция против домашнего насилия (фото)

В Киеве состоялась акция, посвященная противодействию домашнему насилию и ратификации Украиной Стамбульской конвенции.

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Как передает корреспондент УНИАН, в акции у здания комитетов Верховной Рады приняли участие около 20 человек из разных общественных организаций.

Участники акции держали в руках плакаты «Не хочу украшений, а хочу конвенцию», «Не хочу смартфон – хочу конвенцию, «Защита детей - высшая ценность», «Не хочу подарков, а хочу конвенцию», «Шубу зверям – мне конвенцию».

Напомним, Стамбульская конвенция обязывает правительства принять меры для противодействия и борьбы с домашним насилием.

Как сообщал УНИАН, 17 ноября 2016 года Верховная Рада не ратифицировала и отправила на доработку в Комитет по иностранным делам проект закона «О ратификации Конвенции Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия и борьбу с этими явлениями» (Стамбульская конвенция), зарегистрирован под номером 0119.

12 ноября президент Украины Петр Порошенко внес в парламент проект закона «О ратификации Конвенции Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия и борьбу с этими явлениями» (Стамбульская конвенция).

Справка УНИАН. Стамбульская конвенция, принятая 11 мая 2011 года странами-членами Совета Европы, стала первым юридически обязывающим документом в Европе, где применяется комплексный подход к борьбе с насилием по отношению к женщинам. Украина подписала Стамбульскую конвенцию 7 ноября 2011 года.